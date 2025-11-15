Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत की अर्थव्यवस्था का मुरीद हुआ ये देश, कहा- तेजी से आगे बढ़ रहा इंडिया

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    अंगोला के वाणिज्य मंत्री, रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वह भारत को एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। ओलिवेरा ने पीयूष गोयल के साथ की बैठक के दौरान इस बात पर विचारों का आदान-प्रदान किया कि अंगोला और भारत के बीच कैसे मजबूत संबंध बनाए जा सकते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

     भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंगोला के उद्योग और वाणिज्य मंत्री, रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा ने कहा कि वह भारत को एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अपनी बैठक के बारे में एएनआई से बात करते हुए ओलिवेरा ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए विचारों पर चर्चा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाणिज्य मंत्री, रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा ने बताया कि बैठक के दौरान हमने इस बात पर विचारों का आदान-प्रदान किया कि अंगोला और भारत के बीच कैसे मजबूत संबंध बनाए जा सकते हैं। यह बैठक हमारे लिए अपने संबंधों को बेहतर बनाने के तरीके तलाशने का एक अवसर थी। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को, विशेष रूप से हाल के दिनों में, बहुत मज़बूत देखते हैं, और इसमें काफी तेजी से वृद्धि हो रही है।

    केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोजाम्बिक के व्यापार राज्य सचिव एंटोनियो ग्रिस्पोस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर भी बातचीत की। दोनों की मुलाकात सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 के दौरान हुई। पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मोजाम्बिक के व्यापार राज्य सचिव एंटोनियो ग्रिस्पोस से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए आगे के अवसरों पर चर्चा की।

    भारत के लिए एक रणनीतिक विकास इंजन आंध्र प्रदेश

    विशाखापट्टनम में आयोजित सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन 2025 में व्यापार जगत के नेताओं द्वारा वित्त, कौशल और स्वास्थ्य सेवा के लिए ठोस योजनाओं की घोषणा के साथ ही आंध्र प्रदेश को भारत के विकास के अगले चरण के केंद्र में रखा गया।

    बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज ने कहा कि यह राज्य "सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक विकास इंजन है,"। इसके तटीय क्षेत्र, बुनियादी ढाँचे और शासन को "व्यापार, तकनीक, डिजिटल और तकनीकी नवाचार" के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं।

    30 लाख से अधिक आंध्रवासियों को कवर करने की योजना

    उन्होंने कहा कि एक आधुनिक और समावेशी वित्तीय प्रणाली को इस विकास के साथ तालमेल बिठाना होगा और बजाज फिनसर्व "हर आंध्रवासी को उसकी अपनी यात्रा में सक्षम बनाने" के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि "इस वर्ष केवल आंध्र प्रदेश में ही 30 लाख से अधिक आंध्रवासियों, व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों को कवर किया जाएगा। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जाएगा।

    उन्होंने कौशल विकास के बारे में भी बात की और कहा कि राहुल बजाज कौशल उत्कृष्टता केंद्र ने न केवल अमरावती में बल्कि विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति, श्री सिटी में भी कौशल विकास और करियर परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। राजमुंदरी और अन्य स्थानों के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के नेताओं ने भी इसी विषय पर जोर दिया। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)