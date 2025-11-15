भारत की अर्थव्यवस्था का मुरीद हुआ ये देश, कहा- तेजी से आगे बढ़ रहा इंडिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंगोला के उद्योग और वाणिज्य मंत्री, रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा ने कहा कि वह भारत को एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अपनी बैठक के बारे में एएनआई से बात करते हुए ओलिवेरा ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए विचारों पर चर्चा की।

वाणिज्य मंत्री, रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा ने बताया कि बैठक के दौरान हमने इस बात पर विचारों का आदान-प्रदान किया कि अंगोला और भारत के बीच कैसे मजबूत संबंध बनाए जा सकते हैं। यह बैठक हमारे लिए अपने संबंधों को बेहतर बनाने के तरीके तलाशने का एक अवसर थी। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को, विशेष रूप से हाल के दिनों में, बहुत मज़बूत देखते हैं, और इसमें काफी तेजी से वृद्धि हो रही है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोजाम्बिक के व्यापार राज्य सचिव एंटोनियो ग्रिस्पोस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर भी बातचीत की। दोनों की मुलाकात सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 के दौरान हुई। पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मोजाम्बिक के व्यापार राज्य सचिव एंटोनियो ग्रिस्पोस से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए आगे के अवसरों पर चर्चा की।

भारत के लिए एक रणनीतिक विकास इंजन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आयोजित सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन 2025 में व्यापार जगत के नेताओं द्वारा वित्त, कौशल और स्वास्थ्य सेवा के लिए ठोस योजनाओं की घोषणा के साथ ही आंध्र प्रदेश को भारत के विकास के अगले चरण के केंद्र में रखा गया।

बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज ने कहा कि यह राज्य "सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक विकास इंजन है,"। इसके तटीय क्षेत्र, बुनियादी ढाँचे और शासन को "व्यापार, तकनीक, डिजिटल और तकनीकी नवाचार" के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं।

30 लाख से अधिक आंध्रवासियों को कवर करने की योजना उन्होंने कहा कि एक आधुनिक और समावेशी वित्तीय प्रणाली को इस विकास के साथ तालमेल बिठाना होगा और बजाज फिनसर्व "हर आंध्रवासी को उसकी अपनी यात्रा में सक्षम बनाने" के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि "इस वर्ष केवल आंध्र प्रदेश में ही 30 लाख से अधिक आंध्रवासियों, व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों को कवर किया जाएगा। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जाएगा।