PM मोदी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता, माहभर में बढ़े सात लाख से ज्यादा फॉलोअर्स; इस सूची में मिला 5वां स्थान

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका भी भारतीय प्रधानमंत्री का लोहा मानता है। तभी तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का भी दौरा किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की थी। यह काफी शानदार बातचीत थी, क्योंकि मुलाकात के बाद स्वयं एलन मस्क ने इसे स्वीकार करते हुए कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ शानदार बातचीत हुई।

साथ ही उन्होंने टेस्ला के भारत में निवेश के प्लान के बारे में अवगत कराया था। हालांकि, हम आज प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता की चर्चा इस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कमाने वाले 222 लोगों और प्लेटफॉर्म की सूची जारी की है।

वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक, एलन मस्क के पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं। बता दें कि एलन मस्क ने पिछले 30 दिनों में 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स को शामिल किया है। एलन मस्क उन चुनिंदा लोगों में शुमार हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और मजेदार पोस्ट करते रहते हैं।

इस सूची में एकमात्र भारतीय का नाम शामिल है और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हालांकि, आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को इस सूची में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है। उनकी लोकप्रियता में पिछले 30 दिनों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। डेटा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स पिछले तीन दिनों में सात लाख से ज्यादा बढ़े हैं।

इस सूची में नासा, गूगल, स्पेस एक्स, एनबीए, पोटस, टेस्ला, माक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, यूट्यूब, नेटफिक्स जैसे संस्थान और प्लेटफॉर्म का जिक्र है। नासा के एक माह में 7,68,955; गूगल के 3,77,514; पोटस के 3,75,498; एनबीए के 3,75,498; वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के 2,12,300; टेस्ला के 1,93,861 फॉलोअर्स बढ़े हैं।

Top X gainers (number of followers last 30 days):



1. 🇺🇸 Elon Musk: +4,494,109

2. 🇺🇸 MrBeast: +1,217,364

3. 🇮🇹 Fabrizio Romano: +1,122,673

4. 🇪🇸 rivers: +839,579

5. 🇮🇳 Narendra Modi: +783,128

6. 🇺🇸 NASA: +768,955

7. 🇸🇪 Spotify: +709,773

12. 🇺🇸 SpaceX: +540,823

14. 🇺🇸 Taylor…— World of Statistics (@stats_feed) July 26, 2023