    5 राज्यों के 40 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, उदयपुर में 10 स्थानों पर जांच जारी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:23 PM (IST)

    आयकर विभाग ने रेलवे और एनएचएआई के ठेकेदारों पर पांच राज्यों में छापेमारी की। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी और ग्लोबल बिल्डस्टेट कंपनी के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए, जहाँ दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। यह कार्रवाई आयकर आयुक्त भैराराम चौधरी के नेतृत्व में हो रही है।

    फोटो: उदयपुर में जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी हाईवे के ऑफिस में आयकर छापा 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह 6 बजे देशभर में रेलवे और एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के ठेकेदारों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में कुल 12 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। विभाग की टीमों ने जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी सहित कई अन्य फर्मों के ऑफिस और घरों पर दस्तावेज खंगाले।

    उदयपुर में जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के 10 ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। टीमों ने हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित गवरी चौक, अंबामाता, कलड़वास, मधुवन, सुखाड़िया सर्कल और गोवर्धन विलास क्षेत्र के दफ्तरों में जांच की। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कार्रवाई आयकर आयुक्त भैराराम चौधरी के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें उप निदेशक अक्षय काबरा और सहायक आयुक्त माया चहर शामिल हैं।

    जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी हाईवे और रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। राजस्थान में इसके 16 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिनमें फलौदी-जैसलमेर, जोधपुर-बाड़मेर, हनुमानगढ़-रतनगढ़ और रींगस-सीकर जैसे मार्ग शामिल हैं।

    जयपुर में श्यामनगर स्थित ग्लोबल बिल्डस्टेट कंपनी के ऑफिस को कार्रवाई का मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। टीम ने इससे जुड़े करीब 10 सब-ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर लगभग 8 हजार करोड़ रुपए बताया जा रहा है।

    इसी तरह डूंगरपुर में श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन के घर और ऑफिस पर भी रेड की गई। टीम ने ठेकों और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। आयकर विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश में जारी है।