    वाराणसी को कूड़ाघर मुक्त करने की दिशा में पीलीकोठी में ‘‘स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेन्ट स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन’’ शहर को समर्पित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    वाराणसी में एक नया स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट स्टेशन शुरू किया गया है। यह स्टेशन शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन में सुधार करने में मदद करेगा। आधुनिक तकनीक से लैस, यह स्टेशन कचरे को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करेगा और शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे वाराणसी स्वच्छता के मामले में एक मिसाल कायम करेगा।

    वाराणसी शहर को कूड़ाघर मुक्‍त करने के ल‍िए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पीलीकोठी क्षेत्र में ‘‘स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेन्ट स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन’’ का उद्घाटन कर। स्टेशन के माध्‍यम से काशी को कूड़ाघर मुक्‍त करने की द‍िशा में पहल की है। पहले जहां कूड़े का ढेर लगा रहता था और दुर्गन्ध फैली रहती थी, वहीं अब नगर निगम ने 5.48 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन, धनेसरा तालाब का सौन्दर्यीकरण और वाहन पार्किंग का कार्य किया है।

    इस स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन के लिए आईसीआईसीआई बैंक एवं आईसीआईसीआई फाउन्डेशन ने सीएसआर के तहत 1.28 करोड़ रुपये की धनराशि से दो कैप्सुल, दो काम्पैक्टर, एक स्टेटिक मशीन और एक हुक लोडर प्रदान किया है। इस स्टेशन के माध्यम से आदमपुर जोन, कोतवाली जोन और अन्य क्षेत्रों से निकलने वाले कूड़े को आधुनिक मशीनों के जरिए सीधे प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कूड़े का बिखराव नहीं होगा।

    इस ट्रान्सफर स्टेशन की 60 टन क्षमता के अंतर्गत घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को कैप्सुल में काम्पैक्ट कर हुक लोडर के माध्यम से करसड़ा, रमना स्थित प्लांट पर निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। इससे शहर में कहीं भी कूड़ा गिरा हुआ नहीं दिखेगा। यह स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गोरखपुर के बाद वाराणसी में स्थापित किया गया है।

    महापौर ने इस अवसर पर पूजा कर तथा फीता काटकर स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन का शुभारम्भ किया। आईसीआईसीआई फाउन्डेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर अविनाश सिन्हा ने हुक लोडर की चाबी महापौर को सौंपी। उन्होंने बताया कि आईसीआईसीआई फाउन्डेशन अपने सीएसआर के तहत कई अन्य सामाजिक कार्य भी कर रहा है।

    महापौर ने कहा कि नगर निगम वाराणसी क्षेत्र में कुल 23 बड़े ढलावघर थे, जिनमें से 20 को समाप्त कर स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन बना दिया गया है। शेष तीन को भी अगले एक माह में समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने परिसर में वाहन पार्किंग स्थल, वृक्षारोपण और धनेसरा तालाब के सौन्दर्यीकरण के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

    महापौर ने इस कार्य के पूर्ण होने पर नगर निगम प्रशासन और आईसीआईसीआई फाउन्डेशन की सराहना की और सहयोग का आश्वासन दिया। इस उद्घाटन समारोह में भाजपा उपनेता सुरेश कुमार चौरसिया, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, महाप्रबन्धक जलकल अनूप सिंह, जोनल स्वच्छता अधिकारी रवि चन्द्र निरंजन, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई फाउन्डेशन के जोनल हेड दिग्विजय सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर अविनाश सिन्हा, मैनेजर स्कंद तिवारी, ज्ञानेन्द्र कुमार, नवीन सिंह आदि उपस्थित थे।