राजस्थान में दामाद का खूनी खेल, सास और पांच साल के नाती की कर दी निर्मम हत्या

हमलावरों ने मृतक महिला के पैरों पर धारदार हथियार से वार कर उनके चांदी के कड़े निकाल लिए थे, दोनों के शरीर पर सिर, छाती और पेट पर गहरे घाव पाए गए हैं। घर से अन्य किसी सामान की चोरी नहीं हुई, जिससे पुलिस को यह व्यक्तिगत रंजिश का मामला लग रहा है।

जेएनएन, उदयपुर। राजस्थान के सलूंबर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उनके 5 वर्षीय नाती की निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है।

इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसके कारण गांव में आठ थानों की पुलिस तैनात है। महिला के पति धन्ना मीणा ने अपने फरार दामाद गंगाराम मीणा पर हत्या का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि गंगाराम अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और धमकियां देता था। परिजन दामाद और उसके पिता की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं और गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम की सहमति देने से इन्कार कर दिया है। पुलिस फरार दामाद की तलाश कर रही है।