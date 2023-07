पिछले पांच सालों में IIT, IIM सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने की आत्महत्या: सरकार

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि पिछले चार वर्षों में सामने आए आत्महत्या के अधिकांश मामले इंजीनियरिंग संस्थानों से थे। वहीं एक अन्य प्रश्न के जवाब में सुभाष सरकार ने कहा कि 2019 और 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों आईआईटी एनआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षा संस्थानों से 32 हजार से अधिक छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी।

पिछले पांच सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने की आत्महत्या (फाइल फोटो)

