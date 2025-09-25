Language
    MP News: जबलपुर में दुर्गा पंडाल की सजावट के खंबे से फैला करंट, दो बच्चों की मौत

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:57 AM (IST)

    जबलपुर के तिलवारा मार्ग पर बरगी हिल्स के एक दुर्गा पंडाल में सजावट के लिए लगाए गए लोहे के पाइप से करंट फैल गया। जिसकी चपेट में आकर दो बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार की रात को हुई। खेलने के दौरान दोनों बच्चों ने लोहे के पाइप को पकड़ लिया। उन्हें तुरंत करंट लगा और उनकी चीख निकल गई। दोनों छिटककर दूर गिरे और बेहोश हो गए।

    जबलपुर में दुर्गा पंडाल की सजावट के खंबे से फैला करंट, दो बच्चों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

     जेएनएन, जबलपुर। तिलवारा मार्ग पर बरगी हिल्स के एक दुर्गा पंडाल में सजावट के लिए लगाए गए लोहे के पाइप से करंट फैल गया। जिसकी चपेट में आकर दो बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार की रात को हुई।

    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) कालोनी के पास सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल नाया गया है। जहां, पर नवरात्र में विद्युत साज-सज्जा के लिए लोहे के लिए पाइप लगाए गए है। क्षेत्र में रहने वाले आयुष झारिया (08) और वेद (10) वहां खेल रहे थे।

    खेलने के दौरान दोनों बच्चों ने लोहे के पाइप को पकड़ लिया। उन्हें तुरंत करंट लगा और उनकी चीख निकल गई। दोनों छिटककर दूर गिरे और बेहोश हो गए। आसपास के लोग तुरंत दोनों लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचे। जहां, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों को पोस्टमार्टम गुरुवार को होगा। तिलवारा पुलिस ने घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है।

    बिजली के खंबे में लगा था पाइप

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विद्युत झालर लगाने के लिए डेकोरेटर ने दुर्गा पंडाल जाने वाली सड़क पर लोहे के पाइप गढ़ाए थे। जिसमें एक पाइप बिजली कंपनी के पोल के बाजू में खड़ा कर दिया था। आशंका है जताई जा रही है कि विद्युत साज-सज्जा के दौरान कटे तार का उपयोग किया गया। या फिर वायरिंग में लापरवाही की गई जिससे लोहे के पाइप में करंट आया। और दुर्घटना हुई।