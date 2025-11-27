Language
    गुजरात में महिला ने बेटी को डुबोकर मार डाला, फिर खुद कर ली आत्महत्या; दोनों ने की थी लव मैरिज

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:37 PM (IST)

    गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के संखेड़ा तालुका में एक महिला ने कथित तौर पर अपनी आठ महीने की बेटी की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

    गुजरात में महिला ने बेटी को डुबोकर मार डाला, फिर खुद कर ली आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    अधिकारी ने बताया कि पीपलसत गांव की निवासी संगीता भील ने बुधवार को अपनी आठ महीने की बेटी को घर के पास खुले टैंक में कथित तौर पर डुबो दिया। उस समय उसका पति गिरीश दूध लेने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि उसकी बेटी डूब गई है, जबकि संगीता लापता है।

    अधिकारी ने बताया कि उन्हें संगीता का शव घर से करीब 150 मीटर दूर एक पेड़ से लटका मिला। गिरीश के पिता ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया कि संगीता पारिवारिक विवादों के कारण तनाव में थी और उसे डर था कि उसके माता-पिता उसे गिरीश से दूर ले जाएंगे। दोनों ने भागकर शादी की थी।

    अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।