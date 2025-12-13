2.5 लाख के पालतू तोते को बचाने के चक्कर में गई खुद की जान, बेंगलुरु में करंट लगने से कारोबारी की मौत
बेंगलुरु में एक व्यवसायी की अपने पालतू तोते को बचाने की कोशिश में करंट लगने से मौत हो गई। 2.5 लाख रुपये के इस तोते को बचाने के चक्कर में युवक दीवार पर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक युवक अपने 2.5 लाख रुपये के कीमती तोते को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। दरअसल, बेंगलुरु के गिरिनगर इलाके में 32 वर्षीय कारोबारी अरुण कुमार अपने पालतू तोते (मैकाऊ) के लिए दीवार पर चढ़े, इसी दौरान उन्हें बिजली का करंट लग गया और मौत हो गई।
कारोबारी अरुण कुमार का पालतू तोता शुक्रवार सुबह एक बिजली के खंभे पर जा बैठा था। अपने तोते को पकड़ने के लिए अरुण हाथ में स्टील का पाइप लेकर घर की दीवार पर चढ़ गए। इस दौरान पाइप हाई-वोल्टेज तार से छू गया और उन्हें करंट लग गया और वो दीवार से गिर गए।
नंबर प्लेट का कारोबार करता था युवक
एनडीटीबी की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक अरूण कुमार के मैकाऊ तोते की कीमत करीब 2.5 लाख रुपये है, जो शुक्रवार सुबह अचानक उसके घर से भाग गया और पास के बिजली खंभे पर बैठ गया था। तोते को पकड़ने के चक्कर में अरूण अपने जान से हाथ धो बैठे। अरूण वाहन नंबर प्लेट बनाने का व्यवसाय करता था।
क्या बोली पुलिस?
इस घटना को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कारोबारी अरूण ने तोते को बचाने के लिए स्टील के पाइप का इस्तेमाल किया, जो गलती से एक हाई-वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गया। बिजली का झटका लगने से वह नीचे गिर गया। उसके बाद अरूण को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है।
