आव्रजन सर्वेक्षण 2026-27, NSO ने मांगी राय; कब तक दे सकते हैं सुझाव?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2026-27 में आव्रजन पर सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य आव्रजन दरें और कारणों का पता लगाना है। एनएसओ ने मसौदा कार्यक्रम पर सुझाव मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है। एनएसएस द्वारा पहले भी आव्रजन सर्वेक्षण किए गए हैं, जो नीति निर्माण में सहायक रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच आव्रजन पर एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा है। यह सर्वेक्षण देशभर में आव्रजन दरों, आव्रजन के कारणों, अल्पकालिक आव्रजन और परिवारों तथा व्यक्तियों की अन्य संबंधित विशेषताओं पर विश्वसनीय अनुमान उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आगामी आव्रजन सर्वेक्षण की व्यापकता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एनएसओ ने सर्वेक्षण उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। मसौदा कार्यक्रम को व्यापक परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
कब तक भेजे जा सकते हैं सुझाव?
नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता को कार्यक्रम की समीक्षा करने और इसकी संरचना, सामग्री और कवरेज पर अपने फीडबैक या सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें कहा गया है कि टिप्पणियां और सुझाव 30 नवंबर, 2025 तक भेजे जा सकते हैं।
मसौदा प्रश्नावली और फीडबैक प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। 1950 में स्थापना के बाद से एनएसओ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर घरेलू सर्वेक्षण किए हैं।
दशकों के दौरान एनएसएस आधिकारिक सांख्यिकी का एक आधारस्तंभ बन गया है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए मूल्यवान इनपुट प्रदान करता है और घरेलू उपभोग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य पहलुओं के महत्वपूर्ण आयामों को कैद करता है।
क्या है प्रयास?
इस प्रयास के निरंतरता में एनएसओ जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच आव्रजन पर एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखता है। यह सर्वेक्षण देशभर में आव्रजन दरों, आव्रजन के कारणों, अल्पकालिक आव्रजन और परिवारों तथा व्यक्तियों की अन्य संबंधित विशेषताओं पर विश्वसनीय अनुमान उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है। एनएसएस द्वारा 9वें दौर (1955) से आव्रजन सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें 18वें (1963-64) और 64वें (2007-08) जैसे समर्पित दौर शामिल हैं, जो आव्रजन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी एकत्र करते हैं।
