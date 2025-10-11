पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन, पढ़ें यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में मानसून के विदा होते ही उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। कई राज्यों को बारिश से राहत मिल गई है। वहीं, सुबह और शाम को हल्की सिहरन के साथ दिन में तेज धूप देखने को मिल रही है। हालांकि, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश का कहर अभी तक जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा और तंलगाना बिहार के कुछ हिस्सों में अभी तक मानसून एक्टिव है। यह अगले 3-4 दिन में इन हिस्सों से विदा ले सकता है। वहीं, कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों में बढ़ी ठंड मानसून में बारिश का कहर झेलने के बाद पहाड़ी राज्यों में अब बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फ पड़ी है। खासकर केदारनाथ में पिछले दिनों से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। इससे पहाड़ी राज्यों में ठंड ने अचानक दस्तक दे दी है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है।

दिल्ली पर होगा असर IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली समेत आसपास के इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तापमान भी 18-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

यूपी में मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में भी आज और कल भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दिन में तेज धूप के कारण तापमान तेजी से बढ़ेगा। हालांकि, 13 अक्तूबर से सूबे में मौसम करवट ले सकता है। पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के कारण कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं।

बिहार से विदा लेगा मानसून बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून अभी भी एक्टिव है। अगले 2-3 दिन में मानसून बिहार से पूरी तरह विदा ले लेगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह-शाम हल्की ठंड के साथ दिन में तेज धूप देखने को मिल सकती है। इस दौरान तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।