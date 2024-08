Weather Update: झमाझम बारिश से हुई दिल्लीवासियों की गुड मॉर्निंग, UP-बिहार समेत कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार , उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।

#WATCH | Parts of Delhi witnessed waterlogging following rainfall.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/9opx0tmCCG