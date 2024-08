IMD Update: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, राजस्थान में रेड अलर्ट जारी

उन्होंने कहा कि कल यानी शनिवार को पूर्वी राजस्थान में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। रविवार को भी पूर्वी राजस्थान में 12-19 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है।

#WATCH | Delhi: IMD scientist Dr Naresh Kumar says, "For the last few days, a circulation has formed in the North East Rajasthan and South East Uttar Pradesh, and because of that the North West area is experiencing rainfall... Yesterday, east Rajasthan experienced more than 20 cm… pic.twitter.com/r9ZASyX2Eh