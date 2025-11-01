Rajasthan: उदयपुर में 20 करोड़ की अवैध गांजे की फसल पकड़ी गई, गुजरात-पंजाब में सप्लाई करने की थी योजना

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:36 AM (IST)

    उदयपुर में 20 करोड़ की अवैध गांजे की फसल पकड़ी गई (फोटो- जागरण)

    जेएनएन, उदयपुर। आदिवासी अंचल कोटडा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और NCB ने 50 बीघा जमीन पर फैली करीब 20 करोड़ रुपए की अवैध गांजे की फसल पकड़ी। इस खेत में 8 हजार से अधिक गांजे के पौधे उगाए गए थे, जिन्हें गुजरात और पंजाब में सप्लाई करने की योजना थी।

    एएनटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीएफ) की चार टीमों ने मिलकर ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि तस्कर लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध खेती कर रहे थे। पिछले तीन महीनों से एएनटीएफ ने खुफिया पड़ताल की थी और विभिन्न राज्यों से आने वाले गांजे की सप्लाई से संदेह हुआ कि राज्य में ही स्थानीय स्तर पर अवैध खेती हो रही है।

    ऑपरेशन के दौरान टीम ने अनोखा तरीका अपनाया। जयपुर से अम्बे माता की शोभायात्रा के बहाने पुलिसकर्मी क्षेत्र में पहुंचे और स्थानीय लोगों को श्रद्धालु बनकर सेवा करने का भ्रम दिया। अगले दिन जब दबिश दी गई, तब जाकर लोग समझे कि ये पुलिसकर्मी हैं। इस कार्रवाई से गांजे के तस्करों के होश उड़ गए और अवैध कारोबार पर बड़ी चोट लगी।