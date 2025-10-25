Language
    अब स्पोर्ट्स कोटे से भी मिलेगा IIT खड़गपुर में एडमिशन, बस पास करनी होगी ये परीक्षा?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी (आइआइटी) खड़गपुर अब खेल प्रतिभा के आधार पर भी छात्रों को दाखिला देगा, लेकिन जेईई एडवांस्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। खेल उत्कृष्टता एडमिशन (एसईए) और साइंस ओलंपियाड एक्सीलेंस एडमिशन जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। दाखिला प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

    आईआईटी खड़गपुर में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी (आइआइटी) खड़गपुर में अब खेलों में उत्कृष्टता के माध्यम से भी दाखिला मिलेगा, हालांकि वैकल्पिक दाखिला प्रणाली में भी विद्यार्थियों का जेईई एडवांस्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से क्वालीफाई करना जरुरी होगा। आइआइटी खड़गपुर के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने बताया-'सीनेट ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

    अगले शिक्षा सत्र से हम जेईई एडवांस्ड के माध्यम से दाखिले की वर्तमान प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना अन्य विकल्पों के जरिए भी दाखिला लेंगे। इस बाबत स्पो‌र्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन (एसईए) व साइंस ओलंपियाड एक्सीलेंस एडमिशंस जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अन्य विकल्पों से दाखिले की पद्धति निर्धारित करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे दाखिले को और आकर्षक बनाया जा सकेगा।

    आईआईटी खड़गपुर में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन

    आइआइटी के मद्रास, कानपुर, बांबे, गांधीनगर व इंदौर संस्थानों में जेईई एडवांस्ड के अलावा ओलंपियाड व खेलों में उत्कृष्टता के माध्यम से भी दाखिला होता है।सूत्रों ने बताया कि आइआइटी खड़गपुर में ओलंपियाड के मामले में इंटरनेशनल मैथेमैटिकल ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलं¨पयाड, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलाजी ओलंपियाड व इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंर्फोमेटिक्स पर विचार किया जा सकता है। इस तरह से दाखिले के लिए अतिरिक्त सीटों के सृजन पर भी विचार किया जा रहा है।

    जेईई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य

    एसईए के माध्यम से दाखिले के मानदंडों में उम्मीदवार का राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में पिछले चार वर्षों के दौरान कम से कम एक पदक जीतना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक, कामनवेल्थ चैंपियनशिप, सैफ गेम्स, सीनियर नेशनल, फेडरेशन कप, आल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी व खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर विचार किया जा सकता है।