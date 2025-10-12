MP: बात-बात पर डांटती थी मां, IIT मुंबई से पढ़े बेटे को आया गुस्सा; ले ली जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बैतूल में आईआईटी मुंबई से पढ़े 26 वर्षीय युवक ने गुस्से में अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चोट की वजह से मां की मौत हो गई। मौत के दो दिन बाद पुलिस ने हत्या का राजफाश करते हुए आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

स्वजन उसे मानसिक रूप से अस्थिर बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, नौ अक्टूबर को सूचना मिली थी कि ग्राम मदनी निवासी शिक्षक संतोष झरबड़े की पत्नी इमला बाई (56) को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

बेटे ने स्वीकार की हत्या की बात प्रारंभिक तौर पर मामला दुर्घटना का प्रतीत हुआ, लेकिन शव का पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि मौत धारदार हथियार से गले और चेहरे पर चोट पहुंचाने से हुई है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर बेटे नितेश से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।