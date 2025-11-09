Language
    सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, CRPF का एक जवान घायल; हेलीकॉप्टर से रायपुर किया गया रेफर

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    सुकमा जिले के फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। गोगुंडा के जंगल में गश्त के दौरान हुए विस्फोट में जवान के पैर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    74वीं बटालियन के जवान एरिया डामिनेशन ड्यूटी पर निकले थे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर माओवादियों के लगाए गए आइईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घटना गोगुंडा के जंगल-पहाड़ी इलाके में उस समय हुई जब 74वीं बटालियन के जवान एरिया डामिनेशन ड्यूटी पर निकले थे।

    पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1.45 बजे हुए ब्लास्ट में जवान के पैर में गंभीर चोटें आईं। साथी जवानों ने उसे तत्काल मौके से सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार दिया, इसके बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकाप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया।

    सघन सर्चिंग अभियान शुरू

    घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस को आशंका है कि माओवादियों ने गश्ती दल को निशाना बनाने के उद्देश्य से विस्फोटक लगाया था।

    थाना फूलबगड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर माओवादियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विस्तृत जानकारी जांच के बाद जारी की जाएगी।