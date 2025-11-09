सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, CRPF का एक जवान घायल; हेलीकॉप्टर से रायपुर किया गया रेफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर माओवादियों के लगाए गए आइईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घटना गोगुंडा के जंगल-पहाड़ी इलाके में उस समय हुई जब 74वीं बटालियन के जवान एरिया डामिनेशन ड्यूटी पर निकले थे।

पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1.45 बजे हुए ब्लास्ट में जवान के पैर में गंभीर चोटें आईं। साथी जवानों ने उसे तत्काल मौके से सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार दिया, इसके बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकाप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया।