छत्तीसगढ़ के सुकमा में IED ब्लास्ट, एक महिला पुलिसकर्मी घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की ओर से लगाए प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में धमाका होने से एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 1 बजे एक जंगली पहाड़ी पर हुई, जब केरलापाल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत नए बने गोगुंडा सिक्योरिटी कैंप से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) और डिस्ट्रिक्ट फोर्स की एक टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकली थी।

IED धमाके में घायल हुई महिला पुलिसकर्मी उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स की कांस्टेबल मुचाकी दुर्गा गलती से प्रेशर IED के संपर्क में आ गईं, जिससे ब्लास्ट हो गया और उनके बाएं पैर में चोट लग गई। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती इलाज के बाद, उन्हें आगे के इलाज के लिए रायपुर ले जाया जा रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नक्सलियों में लगाया IED माओवादी अक्सर बस्तर इलाके के अंदरूनी इलाकों में पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए सड़कों और जंगलों में कच्ची पटरियों के किनारे IED लगाते हैं। बस्तर इलाके में सुकमा समेत सात जिले आते हैं। इस इलाके के आम लोग भी पहले माओवादियों के बिछाए ऐसे जाल का शिकार हो चुके हैं।

9 जून को भी हुआ था ब्लास्ट इस साल 9 जून को, सुकमा जिले में एक पत्थर की खदान में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED के फटने से एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश राव गिरेपुंजे की मौत हो गई और दो अधिकारी घायल हो गए। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया है।