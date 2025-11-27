Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छत्तीसगढ़ के सुकमा में IED ब्लास्ट, एक महिला पुलिसकर्मी घायल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक आईईडी विस्फोट में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। सुरक्षा बल इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। घायल महिला पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुकमा में IED ब्लास्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की ओर से लगाए प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में धमाका होने से एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 1 बजे एक जंगली पहाड़ी पर हुई, जब केरलापाल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत नए बने गोगुंडा सिक्योरिटी कैंप से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) और डिस्ट्रिक्ट फोर्स की एक टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IED धमाके में घायल हुई महिला पुलिसकर्मी

    उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स की कांस्टेबल मुचाकी दुर्गा गलती से प्रेशर IED के संपर्क में आ गईं, जिससे ब्लास्ट हो गया और उनके बाएं पैर में चोट लग गई।

    अधिकारी ने बताया कि शुरुआती इलाज के बाद, उन्हें आगे के इलाज के लिए रायपुर ले जाया जा रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    नक्सलियों में लगाया IED

    माओवादी अक्सर बस्तर इलाके के अंदरूनी इलाकों में पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए सड़कों और जंगलों में कच्ची पटरियों के किनारे IED लगाते हैं। बस्तर इलाके में सुकमा समेत सात जिले आते हैं। इस इलाके के आम लोग भी पहले माओवादियों के बिछाए ऐसे जाल का शिकार हो चुके हैं।

    9 जून को भी हुआ था ब्लास्ट

    इस साल 9 जून को, सुकमा जिले में एक पत्थर की खदान में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED के फटने से एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश राव गिरेपुंजे की मौत हो गई और दो अधिकारी घायल हो गए। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)