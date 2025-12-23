बंगाल: जयनगर के मंदिर में देवी काली की मूर्ति को शरारती तत्वों ने किया खंडित, मामला दर्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक मंदिर में देवी काली की मूर्ति को खंडित करने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस ने इस घटना में मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। घटना रविवार की है।

बंगाल पुलिस ने सोमवार रात एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय मंदिर समिति ने स्थानीय पुलिस की मदद से खंडित मूर्ति को बदलकर तुरंत वहां नई मूर्ति स्थापित कर दी है, ताकि पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में किसी तरह की बाधा न आए।

जयनगर के मंदिर में देवी काली की मूर्ति खंडित पुलिस ने दावा किया कि रविवार सुबह जयनगर के एक मंदिर में देवी काली की थोड़ी टूटी हुई मूर्ति मिलने की घटना को लेकर कुछ लोग जानबूझकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ जानकारी फैलाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्त्विक स्थिति उससे अलग है।

ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बंगाल पुलिस ने चेतावनी दी कि जो भी लोग अफवाह फैलाने या माहौल बिगाडऩे की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की पुलिस ने यह भी दावा किया कि घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्परता से कदम उठाए हैं। शरारत करने वालों की पहचान के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।