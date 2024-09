'इस्लाम अपना लो...' कंधार हाईजैक पीड़िता ने खोले कई राज; Netflix की वेब सीरीज का सच भी बताया

पूजा कटारिया ने कहा कि पता नहीं लोग इस वेब सीरीज को विवाद के रूप में क्यों ले रहे हैं? इसे मनोरंजन के रूप में लेना चाहिए। पूजा ने बताया कि आतंकियों के 'भोला' और 'शंकर' नाम थे। उन्होंने सच में रखे थे। यह सच्चाई है। वे आपस में 'भोला-शंकर' ही बोलते थे। उन्होंने कहा कि हो सकता ये उनके कोड नेम रहे हों। हमने उनके यही नाम सुने थे।

पूजा कहती हैं कि पहले एपिसोड के बाद मैं देख नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि वेब सीरीज में वैसा ही दिखाया गया, जहां घटित हुआ था। उनका मानना है कि सरकार थोड़ा अमृतसर में चूक गई। उस वक्त कमांडो अटैक होना चाहिए था। कितने लोगों की जान जाती, यह तो नहीं पता था लेकिन कमांडो ऑपरेशन होना चाहिए था। मसूद को नहीं छोड़ना पड़ता। उन्होंने कहा कि सब मानते हैं कि यह सरकार की विफलता थी।

#WATCH | Chandigarh | Following Netflix’s ‘IC 814’ controversy, Pooja Kataria, a survivor of the IC-814 Kandahar hijacking says, "There were 5 terrorists on board the aircraft. Half an hour after the flight took off the terrorists declared that the flight was hijacked. We were… pic.twitter.com/r2EXgHm2bA— ANI (@ANI) September 4, 2024