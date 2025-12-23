IAS टीना डाबी को 'रील स्टार' कहना पड़ा भारी? छात्रों की गिरफ्तारी पर बाड़मेर कलेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर IAS ऑफिसर और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर चर्चा में हैं। टीना डाबी पर आरोप है कि उन्हें 'रील स्टार' बोलना कुछ छात्रों को महंगा पड़ गया है। राजस्थान पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया था। इसे लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज होने लगी थी। वहीं, अब टीना डाबी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

यह मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। महाराणा भूपल गर्ल्स कॉलेज में फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवक शनिवार को टीना डाबी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे। क्या है पूरा मामला? प्रदर्शनकारी लगातार टीना डाबी से मिलने की जिद पर अड़े थे। 22 साल की उम्र में सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के बाद IAS बनी टीना डाबी बाड़मेर की जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए पुलिस ने टीना डाबी को सभी के लिए रोल मॉडल बताया, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कुछ छात्रों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया।

छात्रों के अनुसार, "टीना डाबी रोल मॉडल नहीं हैं। अगर वो रोल मॉडल होतीं, तो हमारी समस्या सुनने के लिए बाहर आतीं। वो सिर्फ एक रील स्टार हैं, जो हर जगह रील बनाने जाती हैं।" पुलिस पर लगा गंभीर आरोप प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस थाने के सामने प्रदर्शनकारियों का हुजूम जुट गया। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार, "पुलिस ने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है।"