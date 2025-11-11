मारपीट, धमकी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर... महिला अधिकारी ने IAS पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
जयपुर में आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति आशीष मोदी, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, के खिलाफ पुलिस में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मारपीट, अवैध रूप से बंदी बनाने, धमकी देने और विवाहेतर संबंधों जैसे आरोप लगाए हैं। भारती ने यह भी आरोप लगाया कि आशीष उन्हें तलाक के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनके कई महिलाओं से संबंध हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में IAS अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने IAS पति आशीष मोदी के खिलाफ शारीरिक हमले, अवैध रूप से बंदी बनाने, धमकी देने, विवाहेतर संबंध और अन्य गंभीर आरोपों के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पति शराब का सेवन करते हैं और धमकी देकर तलाक के लिए मजबूर करते हैं।दोनों 2014 बैच के आइएएस हैं। भारती अभी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव हैं और आशीष सामाजिक व अधिकारिता विभाग में निदेशक।
IAS पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप
भारती ने डीजीपी को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि आशीष का नागालैंड कैडर में चयन हुआ था और उन्होंने कैडर बदलवाने के लिए भावनात्मक जाल में फंसाकर शादी की। SMS थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भारती का आरोप है कि जैसलमेर व भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर रहते व शिक्षा निदेशक के पद पर रहते हुए भी आशीष के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। उन्होंने कहा कि आशीष के साथ हमेशा गुंडे रहते हैं, जो घर में भी आते थे। भारती ने बताया कि 2018 में आइवीएफ प्रक्रिया से उनकी बेटी हुई, लेकिन आशीष का व्यवहार आक्रामक बना रहा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
भारती ने कहा है कि 14 अक्टूबर, 2025 को जब वह बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थीं तो आशीष ने तलाक मांगते हुए उन्हें कुछ खाली कागज दिए। इसके बाद अपने मित्र सुरेंद्र बिश्नोई को बुलाकर तलाक देने की धमकी भी दी। तीन नवंबर को मेरी छोटी बहन की शादी थी।
शादी के दिन आशीष बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी से अवकाश लेकर जयपुर आए। इस दिन भी सुरेंद्र उनके साथ था और उसने धमकी दी। उधर, बिहार चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात आशीष से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने काल रिसीव नहीं की, जिससे उनका पक्ष नहीं लिया जा सका।
