हैकर्स के निशाने पर IAS नीतू माथुर, कलेक्टर का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर मांगे पैसे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आलीराजपुर की कलेक्टर नीतू माथुर का इंटरनेट मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। यह जानकारी स्वयं कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से साझा करते हुए आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उनके नाम से इंटरनेट मीडिया पर संदेश या काल के माध्यम से आर्थिक मदद की मांग की जा रही है, जो कि फर्जी और अवैधानिक है।

इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मंगलवार शाम लगभग सवा सात बजे जिला सूचना विज्ञान केंद्र के तूफान सिंह को कलेक्टर के नाम से संदिग्ध मैसेज प्राप्त हुआ। संदेश की भाषा और मांग को देखकर उन्होंने बिना देर किए इसकी सूचना कलेक्टर नीतू माथुर को दी। इसके बाद कलेक्टर ने तुरंत साइबर सेल को अवगत कराया, जहां से जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

इस तरह के संदेशों से रहें सावधान हैकरों द्वारा भेजे जा रहे संदेशों में किसी निजी और आपातकालीन परिस्थिति का हवाला देते हुए एक ग्राहक के खाते में तत्काल पैसे भेजने की अपील की जा रही है। संदेश में लिखा जा रहा है कि मुझे एक जरूरी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं मीटिंग में हूं, आनलाइन बैंकिंग काम नहीं कर रही। कृपया एक ग्राहक के खाते में थोड़ी राशि ट्रांसफर कर दें, शाम तक लौटा दिए जाएंगे। यह संदेश पूरी तरह भ्रामक और धोखाधड़ी का हिस्सा है।