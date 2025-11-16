भारत-फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन, फ्रांस के लड़ाकू विमान के साथ सुखोई-30 ने दिखाया दम

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआइ जेट विमान 16 से 27 नवंबर तक होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जटिल हवाई युद्ध परि²श्यों में फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेंगे। 'गरुड़ 25' हवाई अभ्यास फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन में आयोजित किया जाएगा।

इससे पहले फ्रांस के लड़ाकू विमान के साथ सुखोई-30 एक साथ उड़ते दिखाई दिए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) के साथ इस अभ्यास के आठवें संस्करण में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना का दल 10 नवंबर को फ्रांस पहुंचा था। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध जैसे हालात में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है।

भारतीय वायुसेना और एफएएसएफ के बीच अंतर-संचालन को बढ़ावा देना है। वहीं दूसरी ओर एनआइ के अनुसार, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और तेजस लड़ाकू विमानों से युक्त भारतीय वायु सेना का दल दुबई एयर शो के लिए अल मकतूम एयरबेस पर उतरा।