    IAF का इजरायली ड्रोन जैसलमेर के पास क्रैश, जांच के आदेश जारी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का एक क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला है। गश्त के दौरान पुलिस को यह ड्रोन मिला, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्रतीत होता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वायुसेना को सूचित कर दिया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 

    भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास IAF का टूटा हुआ ड्रोन मिला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसलमेर के रामगढ़ बॉर्डर इलाके में एक खेत में इंडियन एयर फोर्स (IAF) का एक टूटा हुआ अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) मिला है। पुलिस ने ये जानकारी दी।

    रामगढ़ पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) प्रेम शंकर ने बताया कि UAV को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास खेत नंबर 3, सत्तार माइनर के एक खेत से बरामद किया गया।

    पुलिस ने UAV को कब्जे में ले लिया

    उन्होंने आगे बताया कि रामगढ़ पुलिस स्टेशन की एक टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बाद में, IAF के अधिकारी मौके पर पहुंचे और UAV को अपने कब्जे में ले लिया।

    रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट

    इंडियन एयर फोर्स के अनुसार, एक IAF रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA), जो एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, इंजन में खराबी आने के बाद जैसलमेर (राजस्थान) के पास सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया।

     RPA को एक खाली मैदान में बरामद किया गया, जिससे जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ और RPA को भी कम से कम नुकसान हुआ।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

