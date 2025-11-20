IAF का इजरायली ड्रोन जैसलमेर के पास क्रैश, जांच के आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसलमेर के रामगढ़ बॉर्डर इलाके में एक खेत में इंडियन एयर फोर्स (IAF) का एक टूटा हुआ अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) मिला है। पुलिस ने ये जानकारी दी।

रामगढ़ पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) प्रेम शंकर ने बताया कि UAV को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास खेत नंबर 3, सत्तार माइनर के एक खेत से बरामद किया गया।

पुलिस ने UAV को कब्जे में ले लिया

उन्होंने आगे बताया कि रामगढ़ पुलिस स्टेशन की एक टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बाद में, IAF के अधिकारी मौके पर पहुंचे और UAV को अपने कब्जे में ले लिया।