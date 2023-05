वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा- कुछ बड़ा सोचने के लिए यह अच्छा समय है

नई दिल्ली, एएनआई। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि हमें दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकीकृत प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए, जिससे रसद एक महत्वपूर्ण तरीके से हमारी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन सके।

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सभी हितधारकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन का लाभ उठाने के लिए बड़ा सोचने का यह सबसे अच्छा समय है।

