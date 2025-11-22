'देश के लिए जो भी कर पाया, उसका संतोष रहेगा', CJI गवई को दी गई भावभीनी विदाई

पीटीआई,नई दिल्ली। देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई को शुक्रवार को औपचारिक पीठ के समक्ष भावभीनी विदाई दी गई। वह 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस साल 14 मई को उन्होंने सीजेआई का पदभार संभाला था और अपने छह माह के कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिन्होंने वक्फ कानून से लेकर पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक सुधारों तक व्यापक असर डाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

औपचारिक पीठ के समक्ष विदाई कार्यवाही के दौरान, निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश गवई ने अपने कार्यों से संतोष जताया और कहा कि लगभग चार दशकों की अपनी यात्रा का समापन न्याय के छात्र के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं आखिरी बार इस अदालत से बाहर निकलूंगा तो मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैं देश के लिए जो कुछ भी कर सकता था, वह कर पाया। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, जज, वकील हमारे संविधान में प्रदत्त समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों के आधार पर काम करता है और मैंने भी संविधान से दायरे में रहकर अपनि जिम्मेदारियां निभाने का प्रयास किया, जो हम सभी के लिए प्रिय है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीओओआरए) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अटार्नी जनरल आर वेंकटरमानी और कपिस सिब्बल ने कविताएं सुनाईं, जिस पर सीजेआइ भावुक हो गए। इस मौके पर नवनियुक्त सीजेआइ सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन समेत न्यायमूर्ति मौजूद थे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सीजेआइ गवई इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो दशक से अधिक की सेवा के दौरान 400 से अधिक फैसले लिखे। छह अक्टूबर को एक वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना के बावजूद उन्होंने संयम बनाए रखा, जिसकी व्यापक सराहना हुई।

सीजेआइ गवई की पीठ के कुछ अहम फैसले वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुनवाई में उन्होंने कानून की संवैधानिकता को मानते हुए कुछ प्रविधानों पर अंतरिम रोक लगाई, पर पूरे कानून पर स्थगन लगाने से इन्कार किया। राज्यपालों द्वारा राज्य विधायिकाओं से पारित विधेयकों पर लंबे समय तक निर्णय न लेने से जुड़े मुद्दे पर उनकी पीठ ने कहा कि अदालत समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकती, लेकिन राज्यपालों के पास “अनिश्चितकाल तक लंबित रखने'' का अधिकार भी नहीं है।

पर्यावरण से जुड़े मामलों में सीजेआइ गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने कई अहम आदेश दिए। अरावली पर्वतमाला की एकरूप परिभाषा स्वीकार करते हुए संबंधित क्षेत्रों में नई खनन पट्टों पर रोक लगाई। सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया और इसकी सीमा से एक किमी के दायरे में खनन पर प्रतिबंध लगाया।