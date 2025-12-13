'साहब, मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं, मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए...', कोलकाता के थाने में घुसपैठिए ने किया आत्मसमर्पण
कोलकाता के एक थाने में एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। व्यक्ति के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के इंटाली थाने में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जब एक युवक वहां पहुंचा और उसने डरे सहमे स्वर में कहा, ‘साहब, मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं। मेरे पास यहां रहने को लेकर कोई वैध कागजात नहीं है। मुझे गिरफ्तार कर सीमा पार मेरे असल घर तक मुझे पहुंचा दीजिए।
युवक ने अपना नाम नईमुल इस्लाम बताया है। जांच के बाद इंटाली थाने की पुलिस ने उसे विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया।
वह बांग्लादेश के ढाका के मीरपुर का रहने वाला है। वह कुछ साल पहले अवैध रूप से इस राज्य में आया था।
हालांकि शुरुआत में पुलिस को लगा कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन बातचीत में पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है। वह इंटाली इलाके में रहता है। वहीं छोटा-मोटा काम करके अपना गुजारा करता है।
एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वह डर से छिपता फिर रहा था। उसने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सीमा पार करने का उसने काफी प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अंतत: गिरफ्तारी के डर से उसने थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया।
