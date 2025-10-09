मुंबई हवाई अड्डे पर 34 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, पांच गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई हवाई अड्डे पर तीन अलग-अलग मामलों में 34.21 करोड़ रुपये मूल्य के संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी की कोशिश कर रहे पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर मुंबई सीमा शुल्क की हवाई अड्डा इकाई ने इन यात्रियों को सोमवार को उस समय गिरफ्तार किया जब वे विदेश से भारत में ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले मामले में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने थाईलैंड के फुकेट से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री को रोका। उन्होंने बताया कि उसके सामान की जांच के दौरान, 6.37 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया, जिसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 6.37 करोड़ रुपये है।