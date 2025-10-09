मुंबई हवाई अड्डे पर 34 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, पांच गिरफ्तार

Language
    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:51 AM (IST)

    मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने तीन अलग-अलग मामलों में विदेश से 34.21 करोड़ रुपये मूल्य के संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी का प्रयास कर रहे पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन यात्रियों को पकड़ा, जिनके सामान से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।

    मुंबई एयरपोर्ट पर गांजा जब्त (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई हवाई अड्डे पर तीन अलग-अलग मामलों में 34.21 करोड़ रुपये मूल्य के संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी की कोशिश कर रहे पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया है।

    एक अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर मुंबई सीमा शुल्क की हवाई अड्डा इकाई ने इन यात्रियों को सोमवार को उस समय गिरफ्तार किया जब वे विदेश से भारत में ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे।

    पहले मामले में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने थाईलैंड के फुकेट से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री को रोका। उन्होंने बताया कि उसके सामान की जांच के दौरान, 6.37 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया, जिसका अवैध बाजार मूल्य लगभग 6.37 करोड़ रुपये है।

    बाजार में कितनी है कीमत?

    दूसरे मामले में बैंकाक से आए एक यात्री को 17.86 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ पकड़ा गया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत 17.86 करोड़ रुपये है। वहीं, तीसरे मामले में फुकेट से आए तीन यात्रियों को 9.96 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ पकड़ा गया, जिसकी कीमत 9.96 करोड़ रुपये है।