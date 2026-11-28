डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रायदुर्गम में 40 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक जिम ट्रेनर को शुक्रवार को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

रंगारेड्डी जिले के 13वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। यह निर्णय गचीबोवली की एक पॉश गेटेड कम्युनिटी में हुई इस वारदात के नौ साल बाद आया है।

दो साल तक किया यौन उत्पीड़न

मेहदीपट्टनम का रहने वाला 39 वर्षीय दोषी गचीबोवली की एक हाई-एंड गेटेड कम्युनिटी के जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने महिला शौचालय के अंदर यौन उत्पीड़न किया।