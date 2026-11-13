तेलंगाना: चार करोड़ के कर्ज में डूबा पड़ोसी बना कातिल, फ्लैट में घुसकर किया महिला का मर्डर; 21 तोला सोना लूटा

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। बुधवार शाम को मीरपेट के धातु नगर स्थित एक फ्लैट में डिफेंस पीएसयू के एक अधिकारी की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में 44 वर्षीय एक स्टॉक मार्केट निवेशक को गिरफ्तार किया गया है।

शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने गुरुवार को इस स्टॉक ट्रेडर को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है। पुलिस ने उसके पास से वह गहने भी बरामद कर लिए हैं, जो उसने पीड़िता के फ्लैट से चुराए थे। बताया जा रहा है कि उसने अपनी आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया।

कैसे हुआ मामले का खुलासा? मृतक महिला की पहचान 34 साल की अनीता अरुण कुमार के रूप में हुई है, जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) के डिप्टी जनरल मैनेजर अरुण कुमार वेणुगोपाल की पत्नी थीं। मीरपेट पुलिस के अनुसार, अरुण हर सुबह अपने दो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे जबकि शाम को अनीता उन्हें वापस घर लाती थीं। बुधवार सुबह करीब 8:20 बजे अरुण अपने दो बच्चों (एक 11 साल का और दूसरा 8 साल का) को स्कूल छोड़ने गए थे। शाम को जब अनीता बच्चों को लेने स्कूल नहीं पहुंचीं तो बच्चे खुद ही घर आ गए।

बच्चों ने पिता को फोन करके दी जानकारी मीरपेट के इंस्पेक्टर बी. शोभन ने बताया, "बच्चों ने अनीता को बेडरूम के फर्श पर खून से लथपथ पाया। उन्होंने अनीता के फोन से अरुण को कॉल किया। अरुण तुरंत फ्लैट पर पहुंचे और अनीता को एम्बुलेंस से एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।" पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई।

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि कोई अज्ञात हमलावर फ्लैट में घुसा और उसने अनीता का मुंह बंद कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया, "उनके सिर पर लोहे के एक बॉक्स से वार किया गया था। सिर पर लगी चोट से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई।"

हत्या के बाद की लूटपाट पुलिस ने आगे बताया कि बॉक्स से मारने के बाद हमलावर ने उसी बॉक्स के तार से उसका गला घोंटने की भी कोशिश की। हमलावर फ्लैट से 21 तोला सोने के गहने भी चुरा ले गया, जिनमें सोने की चूड़ियां, एक अंगूठी और एक चेन शामिल हैं।

पुलिस ने अपार्टमेंट और उसके आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उन्होंने पड़ोसियों से भी पूछताछ की और 44 वर्षीय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राज कुमार पर शक जताया, जो उसी अपार्टमेंट में पीड़ित के फ्लैट के ठीक ऊपर रहता है।

आरोपी पर 4 करोड़ रुपये का कर्ज इंस्पेक्टर ने बताया, "शेयर बाजार में निवेश के कारण हुए नुकसान की वजह से राज कुमार पर 4 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने पीड़िता की हत्या करने और लूटपाट करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि पीड़िता फ्लैट में अकेली होगी। घटना के समय आरोपी के परिवार वाले घर पर नहीं थे। हमने उसके पास से लूटा गया सोना बरामद कर लिया है। यह अपराध राज कुमार ने अकेले ही किया था।"