बंगाल में काली पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान भाजपा नेता की पीट-पीटकर हत्या, दो गिरफ्तार

जेएनएन, पश्चिम बर्दमान। बंगाल के दुर्गापुर में काली पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान भाजपा नेता श्याम कुमार दास उर्फ सायन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

घटना बुधवार रात फरीदपुर (लावदोहा) थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामले में आरोपित विजय नंदी और प्रसून पांडे को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को दोनों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस मामले में शामिल बताए जा रहे अजय की तलाश कर रही है। गुरुवार को बांकुड़ा दौरे पर जाते समय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अंडाल हवाई अड्डे पहुंचे। यहां पांडवेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी समेत अन्य भाजपा विधायकों ने उन्हें घटना की जानकारी दी।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही सायन की पत्नी के नौकरी करने की इच्छा जताने पर उन्हें राज्य सरकार में संविदा पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, जमीन को लेकर विजय, उसके भाई अजय और उनके साथी प्रसून के साथ सायन का लंबे समय से विवाद चल रहा था। सायन के दोस्त रंजय ने बताया कि बुधवार रात प्रतिमा विसर्जन से लौटते समय आरोपितों ने उन पर हमला किया। उनके हाथ में चोट लगी।

इसी दौरान सायन वहां पहुंचे तो कुछ युवकों ने राड लेकर उनका पीछा किया। हमले में सायन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।