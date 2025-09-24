हैदराबाद में बिल न चुकाने को लेकर ग्राहकों और बाउंसरों में मारपीट, CCTV में कैद वारदात

हैदराबाद के एक पब में बिल को लेकर ग्राहकों और बाउंसरों के बीच विवाद हो गया जिसके चलते मारपीट हुई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और झगड़े में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के एक पब में बिल को लेकर शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के एक पब में बिल को लेकर हुए झगड़े में कई लोग घायल हो गए। 'मैड क्लब एंड किचन' में हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।

पुलिस ने बताया कि ग्राहकों और बाउंसरों के बीच बिल को लेकर बहस तब बढ़ गई जब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस घटना में तीन बाउंसर और चार ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।