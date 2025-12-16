Language
    बेटी के लिए हैवान बनी मां, 7 साल की बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका; मासूम ने तोड़ा दम

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    हैदराबाद में एक महिला ने अपनी सात साल की बेटी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मां, मोनालिसा को गिरफ्तार कर ...और पढ़ें

    हैदराबाद में महिला ने बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका (सांकेतिक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने कथित तौर पर अपनी सात साल की बेटी को आवासीय इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया।

    गंभीर रूप से घायल बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार शाम राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय के तहत मलकाजगिरी थाना क्षेत्र की वसंतपुरी कालोनी में हुई।

    आरोपी महिला की पहचान मोनालिसा के रूप में हुई है, जिसने अपनी बेटी शेरान मैरी को इमारत से नीचे फेंक दिया। बच्ची पास की इमारत की सीढि़यों पर गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

    पुलिस का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस के मुताबिक, यह परिवार पिछले करीब 20 वर्षों से वसंतपुरी कालोनी में रह रहा है। महिला का पति एक निजी कंपनी में काम करता है।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)