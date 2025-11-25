हैदराबाद: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आग लगने के बाद धमाका, युवक की मौत; मालिक समेत सात लोग घायल
Hyderabad Fire: तेलंगाना के हैदराबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह घटना सोमवार देर रात एक दो मंजिला इमारत में हुई, जहां शोरूम स्थित था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एक शोरूम में अचानक आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं।
तेलंगाना पुलिस के अनुसार, यह आग दो सोमवार की देर रात दो मंजिला इमारत में लगी। इसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम भी मौजूद था। आग की लपटें कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग में फैल गईं और हर तरफ धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। इस घटना से लोग दहशत में आ गए।
1 की मौत और 7 घायल
आग इतनी भयानक थी कि शोरूम के बाहर पार्किंग में खड़ी कार भी जलने लगी। इस घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं, शोरूम के मालिक समेत 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है।
मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, इस आग में शोरूम काफी हद तक जलकर राख हो गया है।
VIDEO | Hyderabad, Telangana: Fir broke out in an electronic store in Shalibanda area late last night. Several fire tenders were rushed to control the blaze. #HyderabadNews— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8XnYh5THBL
कैसे लगी आग?
हैदराबाद साउथ जोन के डीसीपी किरण प्रभाकर के अनुसार, शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। यह हादसा सोमवार की रात लगभग 10 बजे देखने को मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।