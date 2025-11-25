हैदराबाद: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आग लगने के बाद धमाका, युवक की मौत; मालिक समेत सात लोग घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एक शोरूम में अचानक आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं।

तेलंगाना पुलिस के अनुसार, यह आग दो सोमवार की देर रात दो मंजिला इमारत में लगी। इसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम भी मौजूद था। आग की लपटें कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग में फैल गईं और हर तरफ धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। इस घटना से लोग दहशत में आ गए।

1 की मौत और 7 घायल आग इतनी भयानक थी कि शोरूम के बाहर पार्किंग में खड़ी कार भी जलने लगी। इस घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं, शोरूम के मालिक समेत 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है।