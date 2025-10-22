Language
    सेरोगेसी के नाम पर 40 लाख की वसूली, जांच के घेरे में हैदराबाद का यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    हैदराबाद के यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर में एक बड़े प्रजनन रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने सरोगेसी, बच्चों की अवैध बिक्री और निःसंतान दंपत्तियों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जांच तेज कर दी है। सेंटर पर 40 लाख रुपये तक वसूलने और जाली डीएनए रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    हैदराबाद में प्रजनन रैकेट का पर्दाफाश

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर में एक बड़े प्रजनन रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में क्लिनिक और इसकी संस्थापक डॉ. ए. नम्रता के बैंक खातों की जांच तेज कर दी है। ये रैकेट सरोगेसी, बच्चों की अवैध बिक्री और निःसंतान दंपत्तियों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

    ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत डॉ. नम्रता से पूछताछ की है। बता दें जांच उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। एजेंसी का ध्यान इस समय पिछले 10 सालों से चल रहे इस रैकेट से होने वाली आय पर है। एजेंसी का कहना है कि यह ऑपरेशन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कोलकाता तक फैला हो सकता है,”

    हैदराबाद में प्रजनन रैकेट का पर्दाफाश

    यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर पर गरीब महिलाओं से बच्चे खरीदने और उन्हें निःसंतान दंपत्तियों को बेचने का आरोप है। सेंटर पर इन दंपत्तियों से सरोगेसी और आईवीएफ के नाम पर 40 लाख रुपये तक वसूलने के आरोप लगे हैं। ED की जांच में जाली डीएनए रिपोर्ट और नकद लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। साल 2019 से अब तक कई केस दर्ज होने के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

    ईडी की जांच में खुलासा

    पिछले महीने ईडी ने हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में नौ ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में भारी-भरकम रकम से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। अब तक इस मामले में डॉक्टर, एजेंट और तकनीशियन समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने संदिग्ध डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है।