सेरोगेसी के नाम पर 40 लाख की वसूली, जांच के घेरे में हैदराबाद का यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर में एक बड़े प्रजनन रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में क्लिनिक और इसकी संस्थापक डॉ. ए. नम्रता के बैंक खातों की जांच तेज कर दी है। ये रैकेट सरोगेसी, बच्चों की अवैध बिक्री और निःसंतान दंपत्तियों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत डॉ. नम्रता से पूछताछ की है। बता दें जांच उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। एजेंसी का ध्यान इस समय पिछले 10 सालों से चल रहे इस रैकेट से होने वाली आय पर है। एजेंसी का कहना है कि यह ऑपरेशन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कोलकाता तक फैला हो सकता है,”

हैदराबाद में प्रजनन रैकेट का पर्दाफाश यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर पर गरीब महिलाओं से बच्चे खरीदने और उन्हें निःसंतान दंपत्तियों को बेचने का आरोप है। सेंटर पर इन दंपत्तियों से सरोगेसी और आईवीएफ के नाम पर 40 लाख रुपये तक वसूलने के आरोप लगे हैं। ED की जांच में जाली डीएनए रिपोर्ट और नकद लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। साल 2019 से अब तक कई केस दर्ज होने के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।