'गला दबाने के निशान मिटाने के लिए कौन सी क्रीम बेहतर?' गूगल पर सर्च करने वाले पति को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने गूगल सर्च हिस्ट्री को अहम साक्ष्य मानते हुए आरोपित पति को उम्रकैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित ने अपने मोबाइल के माध्यम से गूगल सर्च इंजन पर अपराध के सुबूत मिटाने की जानकारी सर्च की थी। गूगल पर सर्च किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के निशान आते हैं या नहीं, यदि आते हैं तो उन्हें मिटाने के लिए कौन सी क्रीम सबसे बेहतर है। पोस्टमार्टम में गला फाड़ा जाता है या नहीं जैसी जानकारियां खोजी गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गूगल सर्चिंग को जज ने माना सबूत प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने सुनवाई में गूगल सर्चिंग को महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। प्रकरण में दोषी ठहराए गए 23 वर्षीय राकेश ने 14 दिसंबर 2024 को गला दबाकर पत्नी बुलबुल की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि वह शराब पीकर देर रात घर आने का विरोध करती थी।

घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, राकेश के मोबाइल में की गई सर्चिंग व यह तथ्य कि अंतिम बार बुलबुल को राकेश के साथ जीवित देखा गया, न्यायालय में प्रमाणित हुआ। इसके आधार पर न्यायालय ने उम्र कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।