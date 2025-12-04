राजस्थान में व्यक्ति ने नदी में कूदकर कर ली आत्महत्या, पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अजमेर जिले में पत्नी सहित ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर मारपीट एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर पति ने बुधवार देर रात स्थानीय बनास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति का शव नदी से बाहर निकालकर शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

पति की पहचान रामलाल रैगर के रूप में हुई है। नदी में छलांग लगाने से पहले उसने अपनी बाइक नदी के निकट खड़ी की थी।

बाइक में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पत्नी एवं ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर मारपीट एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।