    'चुनाव के बाद किंगमेकर बनूंगा...' TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा दावा

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद किंगमेकर बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के समर्थन ...और पढ़ें

    हुमायूं कबीर का 2026 में किंगमेकर बनने का दावा

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वह किंगमेकर के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित नए राजनीतिक दल के समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कबीर ने दावा किया कि 2026 में न तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और न ही भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। कबीर ने कहा कि उनका अनुमान है कि 294 सदस्यीय विधानसभा में कोई भी पार्टी 148 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी।

    हुमायूं कबीर का 2026 में किंगमेकर बनने का दावा

    उन्होंने ने संकेत दिया कि उनकी नयी पार्टी की औपचारिक घोषणा 22 दिसंबर को की जाएगी। कबीर ने कहा, ‘मैंने कहा है कि मैं 135 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आप देखेंगे कि मैं जो पार्टी बनाऊंगा, वह इतनी सीटें जीतेगी कि जो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, उसे मेरी पार्टी के विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी।’

    22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा संभव

    यह पूछे जाने पर कि क्या उनके संगठन का नाम ‘नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी’ होगा, कबीर ने कहा, ‘मैं बाद में सब कुछ बताऊंगा। आपको 22 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा।’ तृणमूल कांग्रेस ने पिछले सप्ताह हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया था।

    नई पार्टी के बिना सरकार बनना मुश्किल: कबीर

    हालांकि, तृणमूलकांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरूप चक्रवर्ती ने कहा, ‘हुमायूं कबीर दिवास्वप्न देख रहे हैं। सरकार बनाने की बात करने से पहले उन्हें अपनी ज़मानत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे निराधार दावे उनकी राजनीतिक हताशा को ही उजागर करते हैं।’