हुमायूं कबीर के बयान से बंगाल में सियासी घमासान, भाजपा ने घेरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच भारत-बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखीं। भाजपा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख व राज्य में पार्टी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ममता मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आग से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेलडांगा बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। वहां अशांति फैलने पर राज्य की आंतरिक एकता व राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बंगाल पुलिस हुमायूं का समर्थन कर उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है।

33 साल पुराने जख्म पर थोड़ी सी मरहम पट्टी- हुमायूं शिलान्यास कार्यक्रम के मंच से हुमायूं ने हुंकार भरते हुए कहा-' मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। कोई भी ताकत इसकी एक ईंट भी हिला नहीं सकती। छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह 33 साल पुराने जख्म पर थोड़ी सी मरहम पट्टी है।'

दावा किया कि बाबरी मस्जिद के लिए फंड की कमी नहीं होगी। एक उद्योगपति ने 80 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है। वे राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने का हक है। वे संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। हुमायूं ने ममता को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी दम भरा।

दूसरी तरफ कोलकाता में मंत्री व वरिष्ठ तृणमूल नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि भाजपा व कुछ लोग सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। इसे बदार्शत नहीं किया जाएगा। ईंट लेकर पहुंचे हजारों लोग बेलडांगा के मोरादिघी इलाके में 25 बीघा भूमि पर आयोजित समारोह में हजारों लोग ईंट लेकर पहुंचे थे।

देश-विदेश से इस्लामिक धर्मगुरु भी इसमें शामिल हुए, जिसमें सऊदी अरब के मौलाना भी थे। क्षेत्र में पुलिस, त्वरित प्रतिक्रिया बल (आरएएफ) और केंद्रीय बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। कार्यक्रम में आए लोगों के लिए बिरयानी के 60 हजार से ज्यादा पैकेट तैयार करवाए गए थे। कबीर ने दावा किया कि दो लाख से अधिक लोग कार्यक्रम में पहुंचे।