    बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के लिए मिला करोंड़ों का विदेशी दान, हुमायूं कबीर से SBI ने किया सवाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:04 AM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को उनके मस्जिद ट्रस्ट खाते में विभिन्न देशों से मिले दान के मामले में सवाल करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ( ...और पढ़ें

    मस्जिद के लिए विदेशी दान के मामले में हुमायूं कबीर से एसबीआइ ने किया सवाल (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को उनके मस्जिद ट्रस्ट खाते में विभिन्न देशों से मिले दान के मामले में सवाल करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने जानकारी मांगी है।

    हुमायूं ने कहा कि विदेशी दान एसबीआइ के मौजूदा स्वीकृत कानून और सीमाओं को पार कर गया है। बैंक ने इस संबंध में जानकारी मांगी है। बैंक को जवाब भेजा जा रहा है। बता दें कि जमा धन राशि 3.5 करोड़ से अधिक हो गई है।

    हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 300 करोड़ की लागत से मस्जिद बनाने की घोषणा की है। कबीर ने जिन्हें सऊदी का बताया, वह इस्लामी धर्मगुरु बंगाल के निकले दूसरी ओर, पता चला है कि मस्जिद के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए दो इस्लामी धर्मगुरु सऊदी अरब के नहीं, बल्कि बंगाल के ही निवासी हैं। एक मुर्शिदाबाद व दूसरे पूर्व मेदिनीपुर के।

    हुमायूं ने आरोप लगाया कि यह राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी की साजिश थी। उन्होंने मेरे एक परिचित बिचौलिए, जिसे सऊदी अरब से इस्लामी धर्मगुरु को लाने का जिम्मा दिया गया था, को प्रभावित करके मुझे अपमानित करने के लिए यह साजिश रची है।

    सिद्दीकुल्लाह ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी के साथ साजिश रचने की जरूरत नहीं है। वहीं, बिचौलिए का कहना है कि इतने कम समय में सऊदी अरब से इस्लामी धर्मगुरु को लाना संभव नहीं था।

    हुमायूं ने कहा कि मुझसे गलती हो गई कि समारोह में लोगों को इस बारे जानकारी दे देनी चाहिए थी। हैदराबाद के उद्योगपति ने भेजे आठ बाउंसर उधर, हुमायूं ने दावा किया है कि हैदराबाद के एक उद्योगपति ने उनके लिए आठ अंगरक्षक (बाउंसर) भेजे हैं।

    इसके अलावा उन्होंने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर तीन महीने के लिए एक हेलिकॉप्टर किराये पर लिया है। बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पिछले दिनों हुमायूं को टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था।