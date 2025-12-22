'अब वो पहले जैसी नहीं रहीं', हुमायूं कबीर का सीएम ममता पर निशाना
तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी नाम से अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों में सभी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर दिया है। कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। हुमायूं ने बताया कि वह जरूरत पडऩे पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीवार उतारेंगे।
जिले के बेलडांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कुछ उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की, जिन्हें उनकी नई पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारेगी। संयोगवश इनमें कुछ उम्मीदवारों के नाम भी हुमायूं है। भरतपुर के विधायक कबीर ने कहा कि वह मुर्शिदाबाद की दो सीटों, रेजिनगर और बेलडांगा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का किया ऐलान
पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में हुमायूं ने कहा कि उनकी पहली पसंद टेबल है। दूसरी पसंद जोड़ा गुलाब (ट्विन रोजेज) है। हुमायूं ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी। उसी आधार पर जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा गया है। उन्नयन का मतलब विकास है।
कबीर ने सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब पहले जैसी लीडर नहीं रहीं। कबीर ने तृणमूल और भाजपा के विरोधियों से अपील की कि वे एकजुट हों और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ें।
ममता के आरएसएस से संबंध होने का लगाया आरोप
आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत के बाबरी मस्जिद के निर्माण संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कबीर ने कहा कि वे संघ प्रमुख का सम्मान करते हैं, लेकिन बंगाल में अशांति फैलने के उनके आकलन से असहमत हैं। कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरएसएस से संबंध होने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके कार्यकाल में राज्य में आरएसएस की उपस्थिति बढ़ी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।