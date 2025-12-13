Language
    किसी और खाते में जा रहा हुमायूं को मस्जिद के नाम पर मिलने वाला चंदा, साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:02 AM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस से निलंबित बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित मस्जिद के लिए दिया जा रहा दान का पैसा ...और पढ़ें

    किसी और खाते में जा रहा हुमायूं को मस्जिद के नाम पर मिलने वाला चंदा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित मस्जिद के लिए दिया जा रहा दान का पैसा किसी और खाते में जा रहा है।

    जालसाजों ने क्यूआर कोड की नकल कर ली है

    आरोप है कि जालसाजों ने क्यूआर कोड की नकल कर ली है। हुमायूं के ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

    मस्जिद के लिए बने वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अमीनुल शेख का दावा है कि जालसाजों ने ट्रस्ट की जानकारी की नकल करके फर्जी क्यूआर कोड बनाया है और उसका इस्तेमाल करके पैसे लिए जा रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि बहरमपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मस्जिद के शिलान्यास स्थल पर जुमे की नमाज पढ़ने को जुटी भारी भीड़

    जिले के बेलडांगा में मस्जिद के शिलान्यास स्थल पर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भारी भीड़ जुटी। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस तैनाती रही। हुमायूं ने भी बाकी नमाजियों के साथ नमाज अदा की।

    इसके अलावा हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें राज्य के बाहर से लगातार जान से मारने के धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस को ईमेल के जरिये सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत जाकर केंद्रीय बल की मांग करूंगा।

    पार्टी के गठन से पहले ही एआइएमआइएम गठबंधन को लेकर आशावादी

    असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को लेकर आशावादी है। एआइएमआइएम की बंगाल इकाई के प्रमुख इमरान सोलानी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है।

    उन्होंने बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों पर गठबंधन होने का भरोसा जताया। हालांकि, अंतिम निर्णय असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। बता दें कि हुमायूं ने एआइएमआइएम से गठबंधन की घोषणा की थी। कबीर 22 दिसंबर को नई पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे।