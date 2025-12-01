Language
    बंगाल: पूर्व माकपा नेता के घर की खोदाई में मानव कंकाल मिले, पानी की टंकी में सड़ी-गली लाश; इलाके में हड़कंप के बाद पुलिस तैनात

    By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में एक घर के निर्माण के दौरान मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मजदूरों को खुदाई में कंकाल मिले, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह जमीन पहले एक माकपा नेता के परिवार की थी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये कंकाल माकपा के शासनकाल के दौरान मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हो सकते हैं।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में रविवार को एक नए घर के निर्माण कार्य के दौरान जमीन के नीचे दबे मानव कंकाल बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, मकान की नींव खोदते समय मजदूरों को कंकाल मिला। मजदूरों को पहले दो खोपड़ियां मिलीं और जैसे-जैसे खुदाई जारी रही, तो दूसरे कंकाल बरामद हुए। इलाके की तुरंत घेराबंदी कर दी गई।

    प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कंकालों को काफी पुराना बताया है। हालांकि, उनकी सही उम्र औपचारिक जांच और फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा नमूनों की जांच के बाद ही पता चलेगी। कंकालों को जांच के लिए भेज दिया गया है।

    स्थानीय निवासी आशीष मुखर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि जिस जमीन पर कंकाल मिले हैं, वह उनके रिश्तेदारों की है। पहले हमारे चाचा बिजन मुखर्जी का घर यहीं था। आशीष के परिवार ने दावा किया कि वे देश की आजादी से पहले से अशोकनगर के उस इलाके में रह रहे हैं।

    मृत्यु के बाद से यह घर बंद

    आशीष की पत्नी मौसमी ने कहा कि 2013 में मेरे चाचा ससुर और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद से यह घर बंद था। कभी-कभी मेरे चाचा ससुर की बेटियां आकर रहती थीं। अब जमीन के बंटवारे के बाद नए घर बन रहे हैं।

    माकपा का कलंकित इतिहास हो रहा है उजागर : तृणमूल

    तृणमूल के अशोकनगर विधायक नारायण गोस्वामी ने आरोप लगाया कि अशोकनगर के वार्ड नंबर सात के कल्याणगढ़ में पूर्व माकपा सदस्य बिजन मुखर्जी के घर के बेडरूम के फर्श के नीचे कंकाल मिला। वे कभी अशोकनगर और हावड़ा इलाके में आतंक का पर्याय थे। अस्सी के दशक में इस इलाके में उनका बोलबाला था।

    पानी की टंकी से एक सड़ी-गली लाश बरामद

    तृणमूल नेता ने दावा किया कि 2002 में इलाके की एक पानी की टंकी से एक सड़ी-गली लाश बरामद हुई थी। ये उस समय के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शव हो सकते हैं। माकपा का वह कलंकित इतिहास आज उजागर हो रहा है।