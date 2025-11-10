Language
    'आज आपके काम करने का आखिरी दिन...', HR ने CEO समेत सभी कर्मचारियों को गलती से भेजा टर्मिनेशन नोटिस

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    एक कंपनी में एचआर टीम ने गलती से सीईओ सहित सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का नोटिस भेज दिया, जिससे हड़कंप मच गया। ईमेल में लिखा था कि "आपके काम करने का आखिरी दिन तुरंत प्रभावी हो चुका है।" हालांकि, आईटी विभाग ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह एक गलती थी और किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया है।  

    HR ने सभी को गलती से भेजा टर्मिनेशन नोटिस। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ऑफिस का अजीबोगरीब किस्सा शेयर किया है। उसकी कंपनी में HR ने गलती से CEO समेत सभी कर्मचारियों को निष्कासित करने का नोटिस भेज दिया, जिससे पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर सामने आई इस पोस्ट में यूजर ने बताया कि HR टीम एक नए ऑफबोर्डिंग ऑटोमेशन टूल की टेस्टिंग कर रही थी। तभी एक ईमेल का टेम्प्लेट भेजा जा रहा था। हालांकि, किसी ने गलती से उसे टेस्ट मोड से हटाकर लाइव मोड पर दिया।

    क्या है पूरा मामला?

    यूजर ने अपनी पोस्ट में बनाया, "आज सुबह 300 कर्मचारियों को एक ईमेल मिला, जिसकी शुरुआत में लिखा था - आपके काम करने का आखिरी दिन तुरंत प्रभावी हो चुका है।" यह ईमेल देखते ही सभी के होश उड़ गए। एक कर्मचारी ने ईमेल पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या मैं पैकिंग शुरू कर दूं?

    कंपनी के आईटी विभाग ने तुरंत सभी को मैसेज भेजते हुए साफ किया कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया है। आईटी विभाग ने लिखा-

    कृपया परेशान न हों। ऑटोमेशन टूल ने टेस्ट टर्मिनेशन ईमेल सभी को भेज दिया। आप लोगों को नौकरी से नहीं निकाला गया है। कृपया इस मैसेज को नजरअंदाज कर दें।

    यूजर्स ने दिए रिएक्शन

    इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "अगर आप एक ऐसे देश में रहते हैं, जहां कर्मचारियों के पास उनके खुद के अधिकार हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं एक कंपनी छोड़ना चाहता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 3 महीने की सैलरी मिलेगी और मैं अभी से काम पर आना बंद कर सकता हू। यह शानदार था।"

    दूसरे यूजर ने लिखा, "सच कहूं तो मैंन कई ऐसी जगहों पर नौकरी की है, जहां मुझे लगा कि अगर आप मुझे निकालने की मूर्खता कर सकते हैं, तो मैं भी आपके लिए काम करना पसंद नहीं करूंगा।" तीसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, "अगर किसी कंपनी को लगता है कि उन्हें ऐसे टूल्स की जरूरत है, तो यह बेवकूफी है।"