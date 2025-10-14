अस्पताल में बच्ची की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, फाड़ी वर्दी

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा सब-डिवीजनल अस्पताल में एक बच्ची की मौत से गुस्साई भीड़ ने वहां तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। उसकी वर्दी फाड़ दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी का उद्धार किया। इसके बाद पुलिस की विशाल टीम वहां पहुंची और उग्र भीड़ को खदेड़ा।प्राप्त जानकारी के अनुसार दो माह की एक बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सात दिनों बाद गत सोमवार को उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्ची की मौत से अस्पताल में हंगामा मृतकों के स्वजनों व उसके इलाके के लोगों ने चिकित्सा में लापरवाही से बच्ची की मौत का आरोप लगाते हुए अस्पताल में विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला बोलकर उसकी वर्दी फाड़ दी। उन्होंने पुलिसकर्मी पर मृतका के स्वजनों के साथ दुव्र्यवहार के आरोप लगाया है।