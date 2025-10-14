Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अस्पताल में बच्ची की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, फाड़ी वर्दी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    कोलकाता के एक अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। परिजनों ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित की है और पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्ची की मौत से अस्पताल में हंगामा। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा सब-डिवीजनल अस्पताल में एक बच्ची की मौत से गुस्साई भीड़ ने वहां तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। उसकी वर्दी फाड़ दी।

    वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी का उद्धार किया। इसके बाद पुलिस की विशाल टीम वहां पहुंची और उग्र भीड़ को खदेड़ा।प्राप्त जानकारी के अनुसार दो माह की एक बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सात दिनों बाद गत सोमवार को उसकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्ची की मौत से अस्पताल में हंगामा

    मृतकों के स्वजनों व उसके इलाके के लोगों ने चिकित्सा में लापरवाही से बच्ची की मौत का आरोप लगाते हुए अस्पताल में विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला बोलकर उसकी वर्दी फाड़ दी। उन्होंने पुलिसकर्मी पर मृतका के स्वजनों के साथ दुव्र्यवहार के आरोप लगाया है।

    गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मी पर हमला किया

    अस्पताल के अधीक्षक समीर भट्टाचार्य ने कहा कि बच्ची की मौत की घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आरंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची को काफी गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था। डाक्टरों व नर्सों की टीम ने उसे पूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की थी। इसके बाद भी जांच में अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी पर हमला करने वालों की तलाश में जगह-जगह छापामारी की जा रही है।

     