मध्यप्रदेश के शाहगढ़ में भीषण हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत के बाद घायल पड़े लोगों को ट्रक ने रौंदा; 4 की मौत
मध्यप्रदेश के शाहगढ़ में सागर हाईवे पर रूरावन पापेट तिगेला के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। दो बाइकों की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे घायलों को एक तेज रफ्तार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सागर हाईवे मुख्य मार्ग पर सोमवार की रात करीब सात बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। रूरावन पापेट तिगेला के पास तेज रफ्तार आयसर ट्रक ने सड़क पर गिरे पड़े दो बाईक पर सवार पांच युवकों को रौंद डाला।
दोनों बाईकों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत के बाद सड़क पर गिरे पड़े घायलों को सामने से आ रहे आयसर ट्रक रौंदता हुआ मौके से भाग गया।दोनों बाईकों में इतनी तेज टक्कर हुई कि दोनों बाईक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।
गंभीर बनी हुई है हालत
हादसे में दोनों बाइक पर सवार पांच युवकों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, वही गंभीर रूप घायल दो युवकों को बीला पुलिस अपने वाहन से बंडा अस्पताल ले जाते समय चौथे युवक की मौत हो गई। घायल पांचवे युवक को बंडा से सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक और युवक टुकड़ों में बंट गए थे। युवकों के शरीर भीषण रूप से क्षत-विक्षत हो चुका था। घटना को देख आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया और भीड़ मौके पर जमा हो गई।
कुछ समय के लिए हाइवे का आवागमन प्रभावित हो गया था, मौके पर एसडीओपी प्रदीप वाल्मिकी, बीला थाना प्रभारी कमल किशोर मौर्य अपने पुलिस अपने के साथ साथ पहुंचे और तुरंत मृतकों को एंबुलेंस से बंडा अस्पताल पोस्मार्टम हेतु भेजा वही आवागमन सुचारू रूप से चालू कराया।
पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया
बीला थाना पुलिस के अनुसार मृतकों में रूरावन निवासी गौरव पिता रामसुरुप अहिरवार, खटौरा कला के गोलू पिता भैयालाल बंसल, आनंद पिता रतिराम अहिरवार की मौत मौके पर हो गई थी। अभी दो युवकों की शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने आक्रोशित हो रही भीड़ को नियंत्रित कर जमा हो रही भीड़ को तितर बितर किया और जल्द ही ट्रक सहित चालक को पकड़ने का आश्वासन दिया।
