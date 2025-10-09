इंदौर-खलघाट हाइवे पर भीषण हादसा, गाड़ी में आग लगने के बाद वेन चालक जिंदा जला
इंदौर-खलघाट हाइवे पर अवलाय ब्रिज के पास एक भीषण सड़क हादसे में ओमनी वेन और स्विफ्ट डिजायर कार की टक्कर हो गई। स्विफ्ट डिजायर के डिवाइडर पार करने से यह हादसा हुआ। ओमनी वेन में गैस किट होने के कारण आग लग गई, जिससे उसका चालक जिंदा जल गया। कार में सवार एक युवक की भी मौत हो गई। ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महू तहसील के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इंदौर-खलघाट हाइवे पर एक भीषण सड़क हादसे में ओमनी वेन में आग लग गई। जिसमें चालक वेन में ही जिंदा जल गया। वहीं कार में सवार एक युवक की भी मौत हो गई। घटना के बाद सबसे पहले ग्रामीणजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालना शुरू किया।
जानकारी के अनुसार घटना इंदौर-खलघाट हाइवे पर अवलाय ब्रिज पर हुई। जहां ओमनी वेन धामनोद से मानपुर की ओर जा रही थी। वहीं स्विफ्ट डिजायर कार मानपुर से धामनोद की ओर जा रही थी। इस दौरान स्विफ्ट अचानक डिवाइडर पार कर सामने से आ रही ओमनी वेन से टकरा गई।
कैसे लगी आग?
ओमनी वेन में गैस किट लगी होने से विस्फोट हुआ आग लग गई। जिससे वेन चालक जिंदा जल गया। वहीं कार भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। टक्कर व विस्फोट की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कार में सवार युवकों को बाहर निकाला। इस दौरान एक युवक कार में फंस गया और उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। देर रात खबर लिखे जाने तक ग्रामीणजन व पुलिस मृतक युवक को बाहर निकालने का प्रयास करते रहे। वहीं 108 एंबूलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।