'मुझे सेट-टॉप बॉक्स से मारा', रिलेशनशिप कोच ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल की एक रिलेशनशिप कोच ने अपने पति पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गिगी मारियो और मारियो जोसेफ, जो अपने रिलेशनशिप काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं।

त्रिशूर जिले के चालाकुडी पुलिस की ओर से 1 नवंबर को दर्ज की गई एक एफआईआर के अनुसार, गिगी ने 25 अक्टूबर को अपने पति से अपने मतभेदों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि दंपती पेशेवर मुद्दों के कारण पिछले नौ महीनों से अलग रह रहे थे।

मारपीट और मोबाइल तोड़ने का आरोप बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई, जिसके दौरान, उसने आरोप लगाया कि मारियो ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। घटना वाले दिन, मारियो ने कथित तौर पर गिगी के सिर पर सेट-टॉप बॉक्स से हमला किया, उसके बाएं हाथ को काटा और उसके बाल खींचे। उस पर उसका लगभग 70,000 रुपये का मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप है।