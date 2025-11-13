Language
    'मुझे सेट-टॉप बॉक्स से मारा', रिलेशनशिप कोच ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:51 PM (IST)
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    एक रिलेशनशिप कोच ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सेट-टॉप बॉक्स से मारने की बात शामिल है। यह मामला घरेलू हिंसा से संबंधित है, और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    गिगी मारियो और मारियो जोसेफ। (फेसबुक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल की एक रिलेशनशिप कोच ने अपने पति पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गिगी मारियो और मारियो जोसेफ, जो अपने रिलेशनशिप काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, उनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं।

    त्रिशूर जिले के चालाकुडी पुलिस की ओर से 1 नवंबर को दर्ज की गई एक एफआईआर के अनुसार, गिगी ने 25 अक्टूबर को अपने पति से अपने मतभेदों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि दंपती पेशेवर मुद्दों के कारण पिछले नौ महीनों से अलग रह रहे थे।

    मारपीट और मोबाइल तोड़ने का आरोप

    बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई, जिसके दौरान, उसने आरोप लगाया कि मारियो ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया।

    घटना वाले दिन, मारियो ने कथित तौर पर गिगी के सिर पर सेट-टॉप बॉक्स से हमला किया, उसके बाएं हाथ को काटा और उसके बाल खींचे। उस पर उसका लगभग 70,000 रुपये का मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप है।

    बीएनएस के तहत केस दर्ज

    उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मारियो जोसेफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है - जिसमें धारा 126(2) गलत तरीके से रोकने के लिए, 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, 118(1) खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, और 324(4) संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए शरारत करने के लिए शामिल है।

