वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा... बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले RSS प्रमुख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की जरूरत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और स्थिति बेहद कठिन है। मुश्किल हालात में भी, अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं के भीतर जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए।"

भारत सरकार से अपील मोहन भागवत ने भारत सरकार से अपील की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा, "हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। उन्हें कुछ करना होगा।"