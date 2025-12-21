वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा... बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले RSS प्रमुख
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होने क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की जरूरत है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और स्थिति बेहद कठिन है। मुश्किल हालात में भी, अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं के भीतर जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए।"
भारत सरकार से अपील
मोहन भागवत ने भारत सरकार से अपील की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा, "हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। उन्हें कुछ करना होगा।"
रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र
मोहन भागवत ने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, "वे शांति की बातें तो करते हैं, लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। हमेशा कमजोरों को ही निशाना बनाया जाता है।"
आत्मनिर्भरता की जरूरत
मोहन भागवत ने आत्मनिर्भरता की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "हर तरह की सुरक्षा में, चाहे वह आर्थिक ही क्यों न हो, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि हमें दूसरों की जरूरत न पड़े।"
